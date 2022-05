Aktien Asien/Pazifik: Erneut klare Verluste - Rezessions- und Inflationsängste

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben einen schlechten Start in die neue Woche erwischt. Sie reagierten damit auch auf schwache Vorgaben der US-Börsen vom Freitag, die unter Sorgen über die anhaltende Inflation und die Aussicht auf eine weitere aggressive Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken in aller Welt litten. Die Börse in Hongkong blieb wegen eines Feiertages am Montag geschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte um 2,5 Prozent auf 26 319,34 Zähler ab. Die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Bank of Japan warnten laut dem Protokoll der März-Sitzung, dass die fortbestehende Corona-Pandemie und die russische Invasion in der Ukraine erhebliche Unsicherheiten für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft darstellen und den Aufwärtstrend in Japan begrenzen. Sie wiesen auch darauf hin, dass die Inflation in den kommenden Monaten voraussichtlich weiter steigen wird, verstärkt durch den jüngsten Anstieg der Energiepreise.