Aktien Asien/Pazifik: Erholung zum Wochenstart - China-Börsen geschlossen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost sind überwiegend mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der heutige Feiertag in China und der Feiertag am Dienstag in Hongkong hätten die Handelsaktivitäten in Asien aber gedämpft, sagte ein Börsianer.

Positive Impulse lieferte die Wall Street, die am Freitag moderate Gewinne verbuchte. Viele Anleger seien aber angesichts der Berichte vom Wochenende über Greueltaten russischer Soldaten an ukrainischen Zivilisten in der Region Butscha und einer nun drohenden Verschärfung der Sanktionen gegen Russland durch westliche Länder vorsichtig geblieben, hieß es.