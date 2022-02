Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Gewinne - Inflationsdaten aus China stützen

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen den Vorgaben aus Europa und den USA vom Vortag erfolgt. Dort hatten Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt für eine Erholung gesorgt.

Positive Signale zur Inflationsentwicklung gab es aus China, nachdem sich der Preisanstieg auf Erzeugerebene weiter verlangsamt hatte. Auch bei den Preisen für Verbraucher fiel das Plus nicht mehr so hoch aus wie zuletzt. Damit steigt nach Einschätzung der Experten der Spielraum für die Notenbank und Regierung, die Wirtschaft weiter anzukurbeln.

Ansonsten ist die Aufmerksamkeit auf das Protokoll der US-Notenbanksitzung gerichtet, das am Abend veröffentlicht wird. "Dieses könnte Einblicke in die Vorstellungen der US-Währungshüter bezüglich des Tempos der anstehenden Leitzinsanhebungen geben", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.