Aktien Asien: Nur wenig beeindruckt von Wall Street-Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Asien haben am Dienstag moderat auf den Ausverkauf an der Wall Street reagiert.



In Japan lagen die Verluste bei etwa einem halben Prozent, während in China das Minus etwas höher war. In Australien und Indien waren die Stände der wichtigsten Indizes sogar im Plus beziehungsweise praktisch unverändert.