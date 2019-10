Aktien Asien: Nikkei weiter auf Erfolgskurs - China rudert aber etwas zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten hat es am Dienstag keine einheitliche Tendenz gegeben.



Während die Märkte in China und Hongkong im Minus lagen, ging es in Japan weiter bergauf. Der Nikkei 225 setzte seinen Höhenflug fort und legte den siebten Handelstag in Folge zu. Der Tokioter Leitindex gewann knapp ein halbes Prozent auf 22 974,13 Punkte. Er festigte so sein höchstes Niveau seit einem Jahr.

Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen dagegen büßte 0,4 Prozent auf 3910,23 Punkte ein. Laut dem Anlagestrategen Jim Reid von der Deutschen Bank wirkte sich dabei eine Umkehr bei den am Vortag besonders gefragten Technologiewerten negativ aus. Diese ruderten etwas zurück von ihren Kurssprüngen zu Wochenbeginn, die mit Aussagen von Präsident Xi Jinping zur Blockchain-Technologie in Zusammenhang gebracht worden waren.