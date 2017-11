Aktien Asien: Nikkei tritt auf der Stelle - Kein einheitliches Bild

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an den US-Börsen zum Wochenausklang hat auch in Asien für eine grundsätzlich positive Stimmung an den Aktienmärkten gesorgt.



An den Börsen Asiens ergab sich insgesamt aber kein einheitliches Bild.

In Japan trat der Nikkei 225-Index nach dem Feiertag am Freitag zu Wochenbeginn mit 22 548,35 Punkten aber praktisch auf der Stelle. In China legte der CSI 300 um 0,7 Prozent zu. Starke Quartalszahlen von Apple sowie Übernahmefantasie in der Halbleiterbranche hatten die US-Börsen am Freitag befeuert.