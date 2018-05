Aktien Asien: Nikkei nach schwacher Vorwoche solide - Auch China freundlich

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der Tokioter Aktienmarkt hat sich nach seiner schwachen Vorwoche am Montag letztlich von seiner freundlichen Seite gezeigt.



Nachdem er im Handelsverlauf um seinen Schlusskurs vom Freitag geschwankt war, konnte sich der Nikkei 225 am Ende knapp mit 0,13 Prozent im Plus behaupten. Er schloss bei 22 481,09 Punkten. Die vergangene Woche hatte er mit einem Abschlag von mehr als 2 Prozent beendet.

Im Fokus blieb die Geopolitik wegen des fortgesetzten Verwirrspiels um das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Nach der offiziellen Absage am Donnerstag äußert sich Trump nun wieder zuversichtlich, dass der mit Spannung erwartete Gipfel doch zustande kommt. Ein US-Verhandlungsteam sei am Sonntag in Nordkorea angekommen, um das Treffen vorzubereiten, schrieb er auf Twitter.