Aktien Asien: Nikkei rutscht weiter ab - Autowerte knicken wegen Zoll-Angst ein

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den Börsen in China und vor allem Japan ist es auch am Donnerstag abwärts gegangen.



Die anhaltende Yen-Erholung wog schwer. Die japanische Landeswährung profitiert insbesondere vom Hin-und-her im internationalen Handelsstreit. Nach der jüngsten Annäherung zwischen den USA und China goss US-Präsident Trump mit dem Auftrag zur Prüfung von Einfuhrzöllen auf ausländische Autos wieder Öl ins Feuer.

Autowerte gerieten besonders unter Druck - allen voran Mazda Motors mit einem Abschlag von mehr als fünf Prozent. In Tokio sackte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,11 Prozent ab auf 22 437,01 Punkte.