Aktien Asien: Nikkei legt nach guten US-Vorgaben weiter zu

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den Börsen Asiens hat der Nikkei 225 am Dienstag von der anhaltend guten Laune an den internationalen Handelsplätzen profitiert.



Der japanische Leitindex zog um 0,66 Prozent auf 22 196,89 Punkte an, nachdem zu Wochenbeginn bereits Finanz- und Bankenwerte der tonangebenden Wall Street einen kräftigen Aufwind beschert hatten.

In Tokio kündigten die Raffineriebetreiber Idemitsu und Showa Shell an, im April fusionieren zu wollen. Die Aktien der Unternehmen schnellen am Dienstag um mehr als 12 beziehungsweise knapp 10 Prozent in die Höhe.

In China hingegen gönnten sich die Anleger eine Verschnaufpause, zumal die Entwicklung der Verbraucherpreis wie erwartet weit unter dem Ziel der Regierung zurückgeblieben war. So gab der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zuletzt um rund 0,40 Prozent nach.