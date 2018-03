Aktien Asien: Nikkei legt deutlich zu - Trotzdem schlechtestes Quartal seit 2016

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die am Freitag geöffneten asiatischen Börsen haben sich freundlich präsentiert.



In Tokio legte der Nikkei 225 zu Handelsschluss sogar um 1,40 Prozent auf 21 454,30 Punkte zu. Bei unterdurchschnittlichem Handelsvolumen legten Elektronikhersteller und Telekomfirmen besonders deutlich zu. Trotz des kräftigen Anstiegs am Freitag verbuchte der Nikkei mit einem Quartalsverlust von 5,76 Prozent aber das schlechteste Jahresviertel seit 2016.