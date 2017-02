Aktien Asien: Nikkei gerät nach Stabilisierung wieder unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben nach der Stabilisierung vom Vortag wieder den Rückwärtsgang eingelegt.



Insbesondere in Japan gab es am Donnerstag erneuten Verkaufsdruck. Die Handelsplätze auf dem chinesischen Festland blieben wegen des dortigen Neujahrsfestes weiter geschlossen.

Der japanlastige Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific sank zuletzt um 0,52 Prozent auf 177,03 Punkte. Für den Tokioter Nikkei-225-Index ging es bis zum Handelsschluss um 1,22 Prozent auf 18 914,58 Punkte abwärts.

Das Börsenbarometer litt darunter, dass die amerikanische Notenbank Fed ihren Leitzins wie erwartet nicht verändert und weiter eine nur allmähliche Anhebung der Zinsen signalisiert hatte. Daraufhin wertete der Yen wie auch andere Währungen gegenüber dem US-Dollar auf, was japanische Produkte für ausländische Käufer tendenziell verteuert.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab der Hang-Seng-Index um 0,57 Prozent auf 23 184,52 Punkte nach. Börsianer sprachen von mauen Umsätzen und verwiesen darauf, dass die Anleger bereits auf die Handelsaufnahme an Chinas Festlandsbörsen am Freitag warteten. Dann geht die einwöchige Pause wegen des dortigen Neujahrsfestes zu Ende. Kursverlusten in der Baubranche standen in Hongkong Gewinne bei Energieaktien gegenüber.