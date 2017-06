Aktien Asien: Nikkei dank Kurssprung bei Softbank im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Am japanischen Aktienmarkt hat der Nikkei 225 am Freitag die viel beachtete Marke von 20 000 Punkten behauptet.



Der japanische Leitindex schloss nach wechselhaftem Verlauf 0,52 Prozent höher bei 20 013,26 Punkten und profitierte damit von einem Kurssprung bei den Aktien von Softbank . Auf Wochensicht ergab sich gleichwohl ein Minus von 0,81 Prozent.

Der Telekom- und Medienkonzern Softbank setzt verstärkt auf das Robotergeschäft. Mit dem Eigentümer Alphabet wurde die Übernahme des Roboter-Bauers Boston Dynamics vereinbart. Die Anleger feierten dies mit einem Plus von 7,43 Prozent.

Auch asienweit gingen die Anleger eher zuversichtlich ins Wochenende. So rückte der stark von Japan geprägte Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific zuletzt um 0,20 Prozent auf 181,00 Punkte vor.

Für gute Laune sorgte in der Region auch das Rekordhoch beim südkoreanischen Leitindex Kospi, der bei 2385 Punkten eine Bestmarke erreichte. Zum Handelsende stand noch ein Plus von 0,77 Prozent auf 2381,69 Punkte zu Buche. Vor allem ausländische Anleger hätten Aktien gekauft, sagten Börsianer. Besonders gefragt seinen die Papiere von Handelshäusern gewesen.

In China dagegen zeigte sich kein klarer Trend. So knüpfte der CSI-300-Index , der die größten Werte an den Börsen in Shanghai und Shenzhen abbildet, mit plus 0,43 Prozent auf 3576,17 Punkte an seine jüngsten Kursgewinne an. In der Sonderverwaltungszone Hongkong hingegen gab der Hang-Seng-Index bis zuletzt um 0,21 Prozent auf 26 008,38 Punkte nach.