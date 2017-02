Aktien Asien: Nikkei vor Trump-Treffen im Minus - Übrige Märkte legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Die Tokioter Börse hat ihren Schlingerkurs am Donnerstag mit Verlusten fortgesetzt.



An den meisten anderen Handelsplätzen dominierten dagegen die Gewinner. Der kontinentale, aber stark von Japan geprägte Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific gab zuletzt um 0,70 Prozent auf 179,56 Punkte nach.

Der Nikkei 225 pendelte weiter um die Marke von 19 000 Punkte und verlor 0,53 Prozent auf 18 907,67 Punkte. Anleger zogen es vor dem am Freitag anstehenden ersten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Ministerpräsidenten Shinzo Abe vor, an der Seitenlinie zu bleiben, hieß es am Markt. Der über Nacht etwas schwächere Yen konnte dem japanischen Leitindex vor diesem Hintergrund nicht nach oben helfen.

Getrübt wurde die Stimmung in Tokio auch von schwachen China-Absatzzahlen beim Autobauer Toyota , dessen Aktien um 2 Prozent nachgaben. Für die Nissan-Papiere ging es in ähnlichem Maße nach unten, was vor allem an den vorgelegten Geschäftszahlen lag. Der japanische Renault-Partner hatte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres mit dem festeren Yen zu kämpfen. Nettogewinn und Umsatz waren in dem Zeitraum bis zum Jahreswechsel rückläufig.

In China dagegen war das Marktumfeld positiv. Der CSI-300-Index , der die größten Werte an den Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen abbildet, rückte um 0,38 Prozent auf 3396,29 Punkte vor. Dass er an seine Kursgewinne vom Vortag anknüpfte und den höchsten Stand seit Mitte Dezember erreichte, begründeten Börsianer mit Schnäppchenjägern, die derzeit am chinesischen Aktienmarkt aktiv seien. In der Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang-Seng-Index moderat um 0,17 Prozent auf 23 525,14 Zähler zu.

Höher tendierte auch der australische ASX-200-Index , der um 0,23 Prozent auf 5664,62 Punkte kletterte. Mike van Dulken von Accendo Markets verwies dort auf freundliche Versorgerwerte als Stütze, während die in Australien gewichtigen Minenwerte zur Schwäche neigten. Letzteres begründete der Experte mit dem starken Dollar und Streikaktivitäten in einigen Kupferminen.