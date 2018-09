Aktien Asien: Nikkei vor Fed-Entscheid solide - Kurserholung in China

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten waren am Mittwoch weitgehend positive Vorzeichen zu beobachten.



Der japanische Nikkei etwa behauptete sich moderat mit 0,4 Prozent im Plus, er ging bei 24 033,79 Punkten aus dem Handel. Börsianern zufolge nahmen die Anleger in Tokio vor dem am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed eine eher abwartende Haltung ein.

Stark bewegt zeigte sich einmal mehr der chinesische CSI 300 - dieses Mal aber im positiven Sinne. Der Auswahlindex der 300 wichtigsten Werte an den chinesischen Festlandsbörsen machte seine schwache Vortagstendenz mit einem Anstieg um zuletzt 1,25 Prozent auf 3421,92 Punkte wieder vergessen. Der Börsianer Stephen Innes vom Broker Oanda verwies als gute Nachricht darauf, dass der Indexanbieter MSCI darüber nachdenke, das Gewicht chinesischer Aktien in seinem globalen Index zu erhöhen. Dies sei positiv für die Stimmung, nachdem der Handelsstreit mit den USA dem Markt zuletzt immer wieder zugesetzt hatte.