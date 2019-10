Aktien Asien: Nachlassendes chinesisches Wirtschaftswachstum trübt die Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Ein überraschend deutlicher Wachstumsknick der chinesischen Wirtschaft hat die Börsen des Landes am Freitag belastet.



Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen fiel um zuletzt 1,34 Prozent auf 3872,10 Punkte. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es um etwas mehr als ein halbes Prozent auf 26 702,88 Zähler nach unten.

So kratzen der Handelskrieg mit den USA und eine wachsende Verschuldung zunehmend an der chinesischen Konjunktur. Mit einem Plus von 6,0 Prozent im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahrzehnten.