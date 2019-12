Aktien Asien: Möglicher Durchbruch im Zollstreit befeuert die Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA und China treibt die Aktienmärkte weltweit an. So gab es auch in Asien am Freitag deutliche Gewinne.



Zudem nahm der deutliche Sieg von Boris Johnson bei der Parlamentswahl in Großbritannien und die sich damit abzeichnende Klarheit in Sachen Brexit Unsicherheit aus den Märkten.

In Japan ging der Nikkei 225 mit einem kräftigen Plus von 2,55 Prozent auf 24 023,10 Punkten ins Wochenende. Ebenso gut war die Stimmung gegen Handelsende in Hongkong, wo der Hang Seng mehr als 2 Prozent gewann auf 27 562,75 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen verbuchte kurz vor Schluss Aufschläge von 1,7 Prozent auf 3958,31 Zähler.

Den Startschuss für die Rally vor dem Wochenende gab die Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass US-Präsident Donald Trump eine Einigung im Zollkonflikt mit China unterzeichnet habe. Damit dürfte die an diesem Sonntag fällige neue Welle von US-Zöllen auf chinesische Waren vermieden werden. China habe im Rahmen des Abkommens zugesichert, mehr US-Agrargüter zu kaufen, hieß es bei Bloomberg weiter. Allerdings seien die juristischen Dokumente noch nicht fertiggestellt.

"Der Phase-1-Handelsdeal zwischen den USA und China steht. Die Halbierung der bestehenden Zölle ist definitiv positiv für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Pazifiks", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die jüngste Entwicklung. Das Gespenst neuer Zölle sei erst einmal vertrieben./ajx/jha/