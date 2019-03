Aktien Asien: Leichte Verluste nach gutem Wochenstart

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen Asiens haben nach den hohen Kursgewinnen am Montag überwiegend leicht nachgegeben.



So verlor in China der CSI 300 am Dienstag 0,46 Prozent. Der Index enthält die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen. Auch der Hang Seng in Hongkong stand zuletzt moderat im Minus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 bewegte sich mit minus 0,08 Prozent auf 21 566,85 Punkte kaum vom Fleck. Aktien von Basiskonsumgütern mussten in Tokio die deutlichsten Verluste hinnehmen, während Finanzwerte besonders stark gefragt waren.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich derweil asienweit auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, inwieweit die Fed ihren Kurs lockern könnte, um die Konjunktur zu stützen./la/jha/