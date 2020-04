Aktien Asien: Leichte Verluste - Zurückhaltendes Geschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Am Freitag haben die wichtigsten asiatischen Börsen zumeist etwas leichter tendiert.



Die positiven Vorgaben der US-Finanzmärkte blieben damit ohne Wirkung. In Südkorea verzeichneten die Börsen allerdings erneut Gewinne und schlossen damit an die Zuwächse vom Vortag an.

Marktanalyst David Maddden von CMC Markets sprach von einem zurückhaltenden Geschäft an den asiatischen Börsen. Neue Konjunkturdaten aus China unterstrichen die Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die Wirtschaft. Der Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor erholte sich zwar von 26,5 Zählern im Februar auf einen Stand von 43 im März. "Es war dennoch der zweitschwächste Wert seit Beginn der Erhebung Ende 2005", hieß es in einem Kommentar der Helaba.