Aktien Asien: Kursverluste vor allem in Japan

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Überwiegend Kursverluste haben am Dienstag das Geschehen an den fernöstlichen Börsen geprägt.



Vor allem in Japan gerieten die Kurse unter Druck. Der Leitindex Nikkei 225 , der am Montag wieder über 30 000 Punkte geklettert war, konnte diese runde Marke nicht halten. Er verlor 1,3 Prozent auf 29 696,63 Zähler. Zu den größten Verlierern zählten mit Suzuki , Nissan , Mazda <MZA.FSE> und Mitsubishi die Papiere der Auto- und Motorradhersteller.