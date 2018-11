Aktien Asien: Kursrutsch in den USA belastet Nikkei - Chinas Börsen im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - In Asien hat am Dienstag Japans Börse unter dem jüngsten Kursrutsch an der Wall Street gelitten.



In China dagegen überwogen erneut die Gewinne.

Am Montag hatten an den US-Börsen vor allem Technologieaktien kräftig nachgegeben. Sorgen um eine schwache Nachfrage nach iPhones des Apple-Konzerns belasteten die Stimmung.

Damit sackte der japanische Leitindex Nikkei-225 um 2,06 Prozent auf 21 810,52 Punkte ab. Gegen den Trend stiegen die Aktien von Softbank um 1,57 Prozent. Der Technologiekonzern wird seine gleichnamige Mobilfunktochter am 19. Dezember erstmals an der Tokioter Börse listen. Die Transaktion gilt als einer der wichtigsten Börsengänge des Jahres.

Vor dem Hintergrund des Handelskriegs zwischen den USA und China rief derweil der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang zu verstärkter Kooperation in Asien für freien Handel auf. Mit dem wachsenden Protektionismus und den Beschränkungen für den globalen Freihandel sei es wichtig, die laufenden Verhandlungen für den von China angeführten Freihandelspakt einer Regionalen Wirtschaftspartnerschaft voranzubringen, sagte Li Keqiang am Rande des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Singapur.