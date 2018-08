Aktien Asien: Kursgewinne in New York ziehen Börsen nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Gute Vorgaben von der tonangebenden Wall Street haben Asiens Börsen am Montag angetrieben.



Insbesondere die chinesischen Aktienmärkte zogen deutlich an.

In New York hatten am Freitag Signale für eine weiterhin behutsame US-Geldpolitik den Kursen Auftrieb verliehen. Der marktbreite S&P 500 und der der Technologiewerte-Index Nasdaq Composite stiegen sogar auf Rekordhochs. Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, sieht trotz der robusten Konjunktur keine große Gefahr für eine Überhitzung der US-Wirtschaft. Er hält unverändert graduelle Leitzinsanhebungen für angemessen.