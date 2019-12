Aktien Asien: Kurserholung setzt sich fort - Handelsstreit bleibt bestimmend

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den Aktienmärkten in Asien hat sich zum Wochenausklang die Kurserholung fortgesetzt.



Dabei prägte Zurückhaltung aber das Geschehen. Nach wie vor bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China das bestimmende Thema. Ein Durchbruch zeichnet sich dabei weiterhin nicht ab, auch wenn es zuletzt wieder positivere Signale gab.

Auch der am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehende US-Arbeitsmarktbericht sorgt an den Märkten für Zurückhaltung. Nach den zuletzt eher enttäuschend ausgefallenen Konjunkturdaten in den Vereinigten Staaten könnte der Bericht für neue Impulse sorgen. Der Arbeitsmarktbericht könnte ebenfalls enttäuschend ausfallen, sagte Experte Sandeep Parekh von der Australia & New Zealand Banking Group.