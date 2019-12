Aktien Asien: Kurserholung - Signale im Handelsstreit bestimmen die Richtung

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Positive Signale im Handelsstreit haben an den Aktienmärkten in Asien am Donnerstag für Kursgewinne gesorgt.



Nach dem jüngsten Dämpfer sorgte ein Bericht am Vortag wieder für mehr Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und China. Die Gespräche sollen trotz der zugespitzten politischen Krise konstruktiv weiterlaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise. Die beiden Großmächte kämen in ihren Verhandlungen voran, hieß es dabei.

Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank warnte aber vor zu viel Optimismus mit Blick auf ein schnelles Abkommen. "Dieser Optimismus ist zweifellos bewundernswert angesichts der bekanntlich volatilen Natur des US-Präsidenten", erklärte die Expertin. Der Markt sei in den vergangenen Monaten schon einmal von Donald Trumps Zollpolitik "überraschend und entsprechend schmerzlich getroffen worden".