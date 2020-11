Aktien Asien: Kurse ziehen weiter an - Zinssenkung in Australien

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt und damit an den starken Wochenstart angeknüpft.



Gewinne an der Wall Street vor der US-Präsidentschaftswahl lieferten die passenden Vorgaben. Die japanische Börse war wegen eines Feiertags geschlossen.

Sollten die US-Wahlen eindeutig ausgehen, dürfte es weiter nach oben gehen, merkte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. Denn unabhängig davon, wer neuer US-Präsident werde, blieben wichtige Rahmenbedingungen gleich. So dürften die internationalen Notenbanken angesichts der Corona-Krise an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten, was ein entscheidender Treiber für die Aktienmärkte bleibe.

Ein klarer Sieg der Demokraten würde indes die Voraussetzungen für ein baldiges US-Hilfspaket schaffen, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axicorp. Für die USA und die weltweiten Märkte wäre dies in einer konjunkturell schwierigen Phase ein wichtiger Impuls.

Deutliche Gewinne verzeichnete die australische Börse. Hier habe neben den positiven Vorgaben die Zinssenkung durch die Notenbank die Kurse gestützt, so Innes. Eine Überraschung seien die angekündigten Anleihekäufe der australischen Währungshüter gewesen, betonten die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid. Die geplanten Anleihekäufe seien höher als erwartet ausgefallen.