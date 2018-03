Aktien Asien: Kurse folgen Wall Street nach unten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die schlechte Stimmung an den US-Börsen hat auch den Erholungsversuch in Asien abgewürgt.



Alle größeren Indizes in Fernost notieren am Mittwoch im späten Handel im Minus.

Japans Leitindex Nikkei 225 schloss 1,34 Prozent im Minus bei 21 031,31 Punkten. Der Topix und der Nikkei 400 als weitere japanische Indizes verzeichneten ähnlich starke Verluste. Chinas Leitindex CSI 300 gibt zur Stunde 1,59 Prozent ab auf 3850 Punkte. Hongkongs wichtigstes Börsenbarometer, der Hang Seng , liegt 1,65 Prozent im Minus bei 30 284 Zählern.