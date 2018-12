Aktien Asien: Konjunktursorgen drücken abermals auf die Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China hat die Börsen Asiens am Montag einmal mehr belastet.



So ließ das Wachstum des chinesischen Außenhandels im November stark nach, wie Zahlen der Regierung in Peking vom Wochenende zeigten. Auch bei den Importen war das Wachstum so schwach wie seit mindestens einem Jahr. Die überraschend schwachen Zahlen verdeutlichten die verhaltene Binnen- und Außennachfrage, sagte Analyst Hao Zhou von der Commerzbank.

Zudem verpuffen laut Zhou die von der Angst vor Strafzöllen ausgelösten

Vorzieheffekte langsam. Aus Furcht vor weiteren Zöllen hatten die Unternehmen zuvor ihre Lagerbestände teils aufgefüllt. Sind die Lager voll, lassen ihre Bestellungen aber nach.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen fiel zum Wochenstart um zuletzt 0,88 Prozent auf 3153,60 Punkte und der Hongkonger Hang-Seng-Index gab um 1,29 Prozent auf 25 727,71 Zähler nach.