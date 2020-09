Aktien Asien: Kaufbereitschaft schwindet

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach einem freundlichen Wochenstart lässt die Kaufbereitschaft an Asiens wichtigsten Handelsplätzen nach.



Vor der anstehenden ersten Fernsehdebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden sowie dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenausklang dominierte bei den Anlegern am Dienstag Zurückhaltung. Zudem halten die Sorgen wegen der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft an - ungeachtet zwischenzeitlicher Erholungstendenzen.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg am Dienstag um 0,28 Prozent auf 4594,60 Punkte. Dagegen gab der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,63 Prozent auf 23 328,29 Punkte nach.