Aktien Asien: Japans Nikkei 225 legt nach jüngsten Verlusten wieder zu

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkten haben sich am Montag überwiegend von ihren jüngsten Verlusten erholt.



Insbesondere in Japan ging es mit den Kursen nach oben. Am Freitag hatte noch die Sorge vor einer deutlichen Abschwächung der Weltwirtschaft die Börsen belastet.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg am Montag um 0,62 Prozent auf 21 506,88 Punkte. Der japanische Leitindex profitierte vom recht schwachen Yen, der Exporte begünstigen kann. Besonders gefragt waren aus Sektorsicht die Aktien von Basiskonsumgüterherstellern.