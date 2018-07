Aktien Asien: Japans Börse schwächelt - Deutliche Gewinne an Chinas Börsen

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag uneinheitlich entwickelt.



Während in Japan Verluste verbucht wurden, ging es an Chinas Börsen nach mehreren Tagen mit sinkenden Kursen wieder aufwärts. Die Blicke der Anleger richteten sich vor dem Wochenende vor allem auf die Währungsbewegungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel mit minus 0,29 Prozent auf 22 697,88 Punkte und legte damit auf Wochensicht um ein knappes halbes Prozent zu.

Die Kursverluste an diesem Freitag begründeten Händler vor allem mit dem zum US-Dollar wieder stärkeren Yen. Der Yen habe auf den Absturz des chinesischen Yuan reagiert, nachdem die Zentralbank Chinas den täglichen Referenzkurs auf dem tiefsten Stand seit fast zwei Jahren festgelegt habe, hieß es. Die im späteren Handelsverlauf verbreiteten Spekulationen über Interventionen in China zur Stärkung der heimischen Währung halfen dem Nikkei dann nur noch, seine Verluste etwas zu begrenzen.

Zudem stand die Inflation in Japan im Blick, denn sie blieb weiter deutlich hinter dem Notenbankziel zurück. Die Verbraucherpreise im Juni verharrten auf dem Mai-Niveau, während Volkswirte mit einem Anstieg gerechnet hatten. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg wie erwartet etwas stärker als noch im Mai.

Chinas Festlandbörsen und auch der Hang Seng in Hongkong hingegen legten spürbar zu. Der Yuan erholte sich nach seinem Einbruch im Vergleich zum US-Dollar wieder, nachdem es Anzeichen gab, dass gegen die heimische Währungsschwäche seitens der Regierung vorgegangen wird. Händlern zufolge hat eine große chinesische Bank wohl umfangreiche Angebote zum Verkauf von Dollar gemacht.