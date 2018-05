Aktien Asien: Japans Anleger optimistisch - Verluste in China und Hongkong

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert.



Während Anleger in Japan nach den starken Industriedaten aus den USA am Vortag sowie dem weiterhin schwachen Yen optimistisch gestimmt waren, gaben die wichtigsten Aktienmärkte im chinesischen Raum nach.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,53 Prozent höher auf 22 838,37 Punkte. Dass im April die Industrieproduktion in der weltgrößten Volkswirtschaft den dritten Monat in Folge zugelegt hatte, sorge für Vertrauen, sagte ein Marktstratege in Tokio. Auch wenn die Renditen am US-Anleihemarkt stiegen, legten Aktien weiter zu. "Für Japan wird die wachsende Zinsdifferenz wahrscheinlich einen schwächeren Yen zur Folge haben und das wäre ein Plus für japanische Aktien", ergänzte er.