Aktien Asien: Japan startet mit klarem Plus ins Jahr - Auch andere Börsen fester

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Japans Börse ist am Mittwoch mit einem deutlichen Plus ins neue Jahr gestartet.



Die anderen asiatischen Aktienmärkten, die ihren Handelsauftakt 2017 bereits hinter sich haben, schafften es überwiegend ebenfalls in positives Terrain. Sie knüpften damit an ihre zuletzt freundliche Entwicklung an.

Als Kursstütze sahen Experten die jüngsten, weltweit gut ausgefallenen Konjunkturdaten. Falls die Hoffnungen auf die Fiskalpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump enttäuscht würden, gebe es vom aktuellen Bewertungsniveau aus allerdings auch Abwärtsrisiken.

Der japanlastige asiatische Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific legte zur Wochenmitte um 1,51 Prozent auf 179,06 Punkte zu. In Tokio beendete der Nikkei 225 den ersten Handelstag des Jahres 2,51 Prozent höher bei 19 594,16 Punkten. Der japanische Leitindex wurde weiterhin von der anhaltenden Yen-Schwäche gestützt, die die Exporte des Landes begünstigt.

Zu den größten Gewinnern in Tokio gehörten die Aktien des Halbleiterherstellers Renesas, die um rund 13 Prozent nach oben sprangen. Sie profitierten von einem Zeitungsbericht, dem zufolge Renesas einen Prototyp für ein selbst fahrendes Auto mit unternehmenseigenen Chips entwickelt hat. Er solle am Donnerstag auf der in Las Vegas stattfindenden Unterhaltungselektronikmesse CES vorgestellt werden.

In China ging es für den CSI 300 , der die 300 größten Werte an den Festlandbörsen Shanghai und Shenzhen beinhaltet, um 0,78 Prozent auf 3368,31 Zähler hoch. Damit knüpfte das Börsenbarometer an seinen guten Jahresauftakt vom Vortag an. Dagegen gab der Hang Seng in Hongkong, wo auch ausländische Investoren uneingeschränkt handeln können, um 0,07 Prozent auf 22 134,47 Punkte nach.