Aktien Asien: Japan setzt Erholung mit Mühe fort

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/TAIPEH (dpa-AFX) - Japans Börse hat die jüngste Erholung am Montag leicht fortgesetzt.



Zwar ging es für den Leitindex Nikkei-225 zunächst klar aufwärts bis auf 25 584 Punkte. Zuletzt schmolzen die Gewinne jedoch auf 0,2 Prozent zusammen und der Index schloss bei 28 364 Punkten.

Die Anleger zeigten sich zu Wochenbeginn in Asien damit ähnlich unentschlossen wie an der Wall Street am Freitag. Etwas mehr Optimismus gebe es in Japan allerdings hinsichtlich der bislang schleppenden Impfkampagne, hieß es. Ende der Vorwoche war auch der Covid-Impfstoff von Moderna zugelassen worden, der ab dieser Woche nun zum Einsatz kommen soll.