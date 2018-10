Aktien Asien: Hohe Kursgewinne in China und Hongkong

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Hohe Kursgewinne in China haben zum Wochenbeginn das Bild an den asiatisch-pazifischen Börsen geprägt.



Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands stieg zuletzt um 4,4 Prozent. Sollte der Index die Gewinne halten, wäre das der stärkste Tagesgewinn seit März 2016. Er hatte die Gewinne im Verlauf des Handels kontinuierlich ausgebaut. In Hongkong ging es mit dem Hang Seng zuletzt um 2,2 Prozent aufwärts.

Marktbeobachter begründeten die hohen Kursgewinne mit Aussagen chinesischer Politiker vom Wochenende. Diese hätten angesichts der negativen Folgen des Handelskriegs zwischen den USA und China den privaten Unternehmen des Landes ihre Unterstützung zugesagt. "Das hat Investoren wieder in die zuletzt stark unter Druck geratenen chinesischen Aktien einsteigen lassen", schrieb Experte Craig Erlam vom Broker Oanda.

Der sich ausweitende Handelskrieg zwischen den beiden Staaten hatte die chinesischen Börsen in den vergangenen Monaten stark belastet. Zuletzt war der CSI 300 Index auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2016 abgerutscht.