Aktien Asien: Hoffnungen auf Teil-Abkommen im Handelsstreit treibt Kurse

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag Gewinne verzeichnet.



Wie schon am Vortag profitierten die Märkte von günstigen Vorzeichen für die laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte auf Twitter angemerkt, die Verhandlungen gestalteten sich recht gut. Damit gibt es Hoffnung, dass zumindest ein Teil-Abkommen erreicht wird. Die Gefahr eines ausufernden Handelskrieges gilt derzeit als eine der größten Bedrohungen für die weltweite Konjunktur.