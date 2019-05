Aktien Asien: Handelssorgen drücken wieder auf die Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat Asiens Börsen am Montag belastet.



Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hat sich zuletzt zwar beschwichtigend geäußert. Die nächste angedrohte Eskalationsstufe werde nicht allzu schnell folgen. Doch eine schnelle Lösung zeichnet sich nicht ab.

In China büßte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen einen Teil seines Kurssprungs vom Freitag wieder ein und fiel zuletzt um fast 2 Prozent. In Hongkong ruhte der Handel wegen eines Feiertages.