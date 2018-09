Aktien Asien: Handelskonflikt belastet Chinas Festlandsbörsen - Nikkei im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An Asiens Aktienmärkten haben am Dienstag die Börsen in Festlandchina ihre jüngste Erholung abgebrochen und wieder unter den internationalen Handelssorgen gelitten.



In Tokio hingegen behielten die Optimisten die Oberhand. Am Montag waren diese Handelsplätze feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Die USA und China hatten zuletzt ihren Handelskonflikt mit umfangreichen neuen Strafzöllen angeheizt. "Die Hoffnung auf eine baldige Einigung ist damit erst einmal wieder verflogen", schrieb Rolf Schäffer, Leiter Strategy Research der Landesbank Baden-Württemberg. So fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen zuletzt um rund 1 Prozent. In Hongkong und auch im südkoreanischen Seoul wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.