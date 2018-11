Aktien Asien: Gute Zahlen von Tencent treiben Chinas Börsen an

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An Asiens Börsen haben am Donnerstag die Handelsplätze in China von positiven Geschäftszahlen des Internetkonzerns Tencent profitiert.



In Japan hingegen gaben die Kurse etwas nach. Hier drückten die Kursrückgänge an der Wall Street etwas auf die Stimmung. So schloss der Nikkei-225-Index 0,20 Prozent tiefer bei 21 803,62 Punkten.