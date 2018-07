Aktien Asien: Gute Laune hält zu Wochenbeginn an - Wall Street treibt an

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Asiens haben zu Wochenbeginn an ihre Kursgewinne vom Freitag angeknüpft.



Insbesondere in China zogen die Kurse am Montag deutlich an. An der tonangebenden Wall Street hatten zuletzt gut aufgenommene Arbeitsmarktdaten die Angst vor den Auswirkungen der globalen Handelskonflikte verdrängt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg damit um 1,21 Prozent auf 22 052,18 Punkte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland stand zuletzt 2,50 Prozent höher. Hongkongs Leitindex Hang Seng gewann kurz vor Handelsschluss rund 1,7 Prozent.

Unter den Einzelwerten legte der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi einen durchwachsenen Börsengang hin. Der Kurs des Unternehmens war zu Handelsbeginn um bis zu knapp sechs Prozent auf 16 Hongkong-Dollar gestiegen. Zuletzt konnte sich das Papier aber wieder erholen und notierte mit 16,82 Hongkong-Dollar nur noch knapp unter dem Ausgabepreis von 17 Hongkong-Dollar./la/jha/