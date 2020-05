Aktien Asien: Mit Gewinnen ins Wochenende - Entspannung im Streit USA/China

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Entspannungssignale im Streit zwischen den USA und China haben den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost am Freitag einen Schub nach oben gegeben.



Positive Vorgaben kamen zudem von den starken US-Börsen sowie von weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen in einigen Ländern.

Die USA und China wollen trotz der jüngsten Spannungen in der Corona-Krise an der Teilvereinbarung im Handelssstreit festhalten. Darauf haben sich Chinas Vizepremier Liu He und der US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer laut Chinas Handelsministerium in einem Telefonat verständigt.