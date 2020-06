Aktien Asien: Gewinne bei ruhigem Handel

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Freitag wieder zugelegt.



Nach der Konsolidierung der Vortage knüpften sie damit an die Gewinne zu Wochenbeginn an.

Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp sprach in einem Kommentar von einer gewissen Entspannung. Die rasche und entschiedene Reaktion der chinesischen Behörden habe die Sorgen über lokale Corona-Infektionsausbrüche gedämpft. Der Handel sei dabei in sehr ruhigen Bahnen verlaufen, merkte Analyst Jeffrey Halley von der Handelsplattform Oanda an. In Australien hätten die vorläufigen Einzelhandelsdaten für Mai, die sich deutlich erholten, gestützt.