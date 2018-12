Aktien Asien: Gewinne - Positive Signale im Zollstreit zwischen USA und China

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Eine weitere Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Börsen Asiens am Donnerstag Rückenwind verliehen.



So bestellte China in größerem Umfang Sojabohnen in den USA - ein Schritt der als weiteres Entgegenkommen im Zollstreit gesehen wird. Käufe von Sojabohnen durch chinesische Kunden waren eingebrochen, nachdem China dieses US-Produkt als Gegenmaßnahme auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump mit Extra-Einfuhrzöllen belegt hatte.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte um 1,55 Prozent auf 3219,69 Punkte zu und der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann zuletzt etwa mehr als ein Prozent auf 26 475,40 Zähler.