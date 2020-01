Aktien Asien: Gewinne - Japans Börse feiertagsbedingt geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Hoffnungen auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten und im US-chinesischen Handelsstreit haben am Montag den Börsen in Asien Auftrieb gegeben.



In Japan indes blieben feiertagsbedingt die Handelssäle geschlossen.