Aktien Asien: Gewinne - Inflationssorgen lassen weiter nach

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/TAIPEH (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag klar zugelegt.



Aussagen wichtiger Akteure der US-Notenbank hätten die Inflationssorgen der Anleger gedämpft, hieß es bei den Marktstrategen der Schweizer Großbank Credit Suisse. Davon hatte zum Wochenstart bereits der US-Aktienmarkt profitiert. So hatten die Notenbanker gesagt, dass in den kommenden Monaten angesichts von Produktionsengpässen zwar weitere Preisanstiege möglich seien, ein Großteil davon aber nur vorübergehend sein sollte.