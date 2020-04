Aktien Asien: Gewinne - Exportdaten aus China sorgen für Erleichterung

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Deutlich besser als erwartete Exportdaten aus China haben den wichtigsten Börsen Asiens am Dienstag neuen Schwung verliehen.



Nach Verlusten am Vortag, ging es wieder aufwärts. Zudem öffnete nach einem verlängerten Wochenende auch die Börse in Hongkong wieder. Sie war am Freitag und Montag wegen der Osterfeiertage geschlossen geblieben.

Laut der chinesischen Zollverwaltung waren - entgegen den Erwartungen - im März die Ausfuhren des Landes trotz der Corona-Krise im Jahresvergleich nur um 6,6 Prozent gesunken. Analysten hatten im Schnitt mit einem Einbruch um 13,9 Prozent gerechnet.

In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel mit plus 3,1 Prozent auf 19 638,81 Punkten, nachdem der japanische Index am Montag noch um mehr als 2 Prozent abgesackt war. Anleger würden zurzeit wieder Ausschau halten nach Werten, die sich rasch erholten dürften, sobald die Coronavirus-Pandemie abklingt, hieß es. Daher etwa seien Papiere von Elektronikunternehmen und Chipherstellern an diesem Tag gut gelaufen, sagte ein Aktienstratege.