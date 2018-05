Aktien Asien: Gewinne in China - Zurückhaltung in Japan wegen Iran-Sorgen

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Montag überwiegend von ihren Ende letzter Woche erlittenen Verlusten erholt.



Nachdem am Freitag noch der amerikanisch-chinesische Handelsstreit die Stimmung gedrückt hatte, standen die Zeichen diesbezüglich nun eher auf Entspannung.

Insofern zeigten sich die Anleger vor allem in Festland-China in Kauflaune: Die Kurse stiegen in Schnitt um mehr als 1 Prozent. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index zuletzt etwas moderater um 0,34 Prozent zu.