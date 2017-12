Aktien Asien: Freundliche Zurückhaltung

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben sich am Mittwoch von ihrer freundlichen Seite gezeigt.



Mit Ausnahme der chinesischen Festlandbörsen lagen alle wichtigen Handelsplätze im Plus, wenngleich die Zugewinne zumeist gering ausfielen. Ein Treiber war der Ölpreis, der nach einer Bombenexplosion an einer Pipeline in Libyen zulegte.

So legte in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,08 Prozent auf 22 911,21 Punkte zu. Damit läuft er auf ein Jahresplus von satten 20 Prozent zu.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong könnte sogar 34 Prozent Plus im Jahr erreichen. Am Mittwoch trat er jedoch praktisch auf der Stelle und notierte zuletzt bei 29 575,97 Punkten.