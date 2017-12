Aktien Asien: Freundliche Stimmung in den USA wirkt auch in Asien positiv

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Kursgewinne an den Börsen in den Vereinigten Staaten haben auch an den asiatischen Aktienmärkten zum Wochenausklang die Stimmung aufgehellt.



Die Aktienmärkte verzeichneten überwiegend Kursgewinne. So legte in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,16 Prozent auf 22 902,76 Punkte zu. In der laufenden Woche verzeichnete er damit Kursgewinne von rund 1,5 Prozent.

Wegen rapide steigender Sozialkosten sowie höherer Militärausgaben beschloss die rechtskonservative Regierung in Japan am Freitag einen Rekordhaushalt. Die Regierung der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt plant dabei zur Finanzierung des Etats etwas weniger neue Staatsanleihen. Japan hat unter allen Industriestaaten die höchste Staatsverschuldung. Wegen der Bedrohung durch Nordkorea stockt das Land seine Verteidigungsausgaben weiter auf.