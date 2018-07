Aktien Asien: Eskalierender Handelsstreit lastet schwer auf den Kursen

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der sich zuspitzende Handelsstreit zwischen den USA und China hat Asiens Börsen am Mittwoch teils stark ins Minus gedrückt.



Die Vereinigten Staaten legten eine weitere Liste mit möglichen Strafzöllen auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar vor. US-Präsident Donald Trump habe ihn beauftragt, den Prozess zur Einführung neuer Strafzölle zu beginnen, teilte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer mit. Der Anhörungsprozess vor einem möglichen Inkrafttreten der Maßnahme soll demnach bis Ende August dauern.

Dementsprechend herrschte vor allem an Chinas Handelsplätzen Alarmstimmung. So stoppte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland seine jüngste Erholung abrupt und sackte zuletzt um mehr als 2 Prozent ab. An der Börse in der Innovations-Hochburg Shenzhen ging es sogar um rund 3 Prozent nach unten. Hongkongs Leitindex Hang Seng stand kurz vor Handelsschluss mit 1,71 Prozent im Minus.