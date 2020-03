Aktien Asien: Erholungsrally geht weiter - US-Konjunkturpaket treibt an

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen Asiens haben sich am Mittwoch im großen Stil weiter vom jüngsten Coronavirus-Crash erholt.



"Das Hauptthema über Nacht war eine große Rallye der Konjunkturpaket-Hoffnungen", sagte Commerzbank-Finanzanalyst Hao Zhou. Nach der Erholung vom Vortag war dies bereits die zweite positive Reaktion der Anleger in dieser Woche auf die wegen der Coronavirus-Pandemie aufgelegten Konjunkturpakete der Länder.

Nun sorgte die Einigung der beiden großen Parteien in den USA auf ein Paket zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie im Handelsverlauf nochmals für Schub vor allem in Japan. Das im US-Senat verabschiedete Paket soll ein Volumen von 2 Billionen Dollar haben, muss aber noch das Repräsentantenhaus passieren. Es soll noch an diesem Mittwoch verabschiedet werden.

In Tokio knüpfte der Nikkei-225 mit einem Kursfeuerwerk an seine Vortagsrally an - und folgte damit auch den zuvor gesehenen Kurssprüngen im teilweise zweistelligen Prozentbereich an den Weltbörsen in den USA und Europa. Am Ende betrug das Plus bei dem japanischen Leitindex stolze 8 Prozent auf 19 546,63 Punkte. Auch in Seoul legte der Kospi weiter deutlich um fast 6 Prozent zu.