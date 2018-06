Aktien Asien: Erholungsansätze nach Kursrutsch am Vortag

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiatische Aktien haben sich am Mittwoch etwas gefangen und nach den Verlusten der Vortage wieder zugelegt.



Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 kletterte um 1,24 Prozent auf 22 555,43 Punkte. Am Dienstag hatte der Index wegen des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China den höchsten Verlust in nahezu drei Monaten erlitten.

Anleger nutzen die massiven Abgaben zum Einstieg. Die Reaktion auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sei übertrieben gewesen, hieß es aus dem Handel. Am Dienstag waren asiatische Aktien massiv unter Druck geraten, nachdem sich der Handelsstreit zugespitzt hatte. Die Regierung in Peking hatte am Vortag Vergeltung angekündigt, nachdem das Weiße Haus die Prüfung von weiteren Zöllen auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in Auftrag gegeben hatte.